Am Wochenende erwartet den Norden Regen und Gewitter. Am Samstagvormittag bleibt der Himmel in Schleswig-Holstein und Hamburg nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst bewölkt, bevor im Tagesverlauf zunehmend Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei um 23 Grad, auf Helgoland bei 20 Grad.