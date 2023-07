Schon am Samstagmorgen staute sich der Verkehr auf der A7 Richtung Norden. Im Süden war es schlimmer. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Urlaub in Schleswig-Holstein Wochenende der Staus: So verlief der Reiseverkehr zu Nord- und Ostsee Von dpa | 30.07.2023, 14:31 Uhr

Ganz Deutschland will aktuell die Schulferien genießen. Viele Familien fahren mit dem Auto an die Nord- oder Ostseeküste. In Hamburg und Schleswig-Holstein sind die Autobahnen voll und vor den Baustellen bilden sich Staus.