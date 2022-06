Windräder in Nordfriesland: Der Kreis ist einer von vieren, in denen Projekte einen Zuschlag erhalten haben. FOTO: Christian Charisius Netzagentur erteilt Zuschläge Wo in Schleswig-Holstein neue Windräder gebaut werden dürfen Von Henning Baethge | 07.06.2022, 17:30 Uhr

Die Ausschreibungsbehörde von Wirtschaftsminister Robert Habeck veröffentlicht die jüngsten Auktionsergebnisse für Windkraft an Land. In Schleswig-Holstein kommen 45 Anlagen in vier Kreisen zum Zug.