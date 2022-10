Windpark in Holtsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Der Kreis ist einer von sieben im Land, in denen neue Anlagen zum Zuge kommen. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Netzagentur hat entschieden Wo in Schleswig-Holstein neue Windräder entstehen können Von Henning Baethge | 12.10.2022, 15:53 Uhr

Die Ausschreibungsbehörde von Energieminister Robert Habeck hat die jüngsten Auktionsergebnisse für Windkraft an Land veröffentlicht. In Schleswig-Holstein kommen weitere 33 Anlagen zum Zug – in Bayern eine einzige.