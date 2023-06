Bauvorbereitung für den Südlink-Tunnel bei Wewelsfleth: Die Stromautobahn soll 2028 fertig sein. Foto: Michael Ruff up-down up-down Trasse in Schleswig-Holstein Wo der Bau der Stromautobahn „Südlink“ jetzt losgeht Von Henning Baethge | 21.06.2023, 19:00 Uhr

Das große Erdkabel „Südlink“ soll Windstrom aus dem Norden in den Süden der Republik leiten. An zwei besonders anspruchsvollen Abschnitten gehen die Bauarbeiten jetzt los – einer davon liegt in Schleswig-Holstein.