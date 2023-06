Deutschlandticket: Von Bus und Bahn snd in Schleswig-Holstein noch viel mehr Menschen abgehängt als bisher bekannt. Foto: IMAGO/Dwi Anoraganingrum up-down up-down Schlechte Nahverkehrsanbindung Wo das 49-Euro-Ticket in Schleswig-Holstein oft nicht hilft Von Henning Baethge | 28.06.2023, 20:00 Uhr

Schleswig-Holsteins ländliche Gebiete sind häufig noch viel schlechter an den öffentlichen Nahverkehr angebunden als bisher bekannt. In welchen Kreisen am meisten Menschen von Bus und Bahn abgehängt sind.