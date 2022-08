"Winnetou"-Debatte FOTO: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Rassismus-Vorwürfe Witwe von Pierre Brice zur Winnetou-Debatte: „Sehr schade“ Von dpa | 26.08.2022, 14:55 Uhr

Hella Brice, die Witwe des legendären Winnetou-Darstellers Pierre Brice, ist Rassismus-Vorwürfen gegen den Schriftsteller Karl May entgegengetreten. „Ich kann diesen Vorwurf überhaupt nicht nachvollziehen“, teilte die 73-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wäre Karl May rassistisch gewesen, hätte er Winnetou und Old Shatterhand wohl kaum Blutsbrüderschaft schließen und Seite an Seite für das Gute kämpfen lassen.“