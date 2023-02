Volker Wissing Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Bundesverkehrsminister Wissing will schnellen Weiterbau der Autobahn 20 Von dpa | 06.02.2023, 15:18 Uhr

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich zu einem beschleunigten Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein bekannt. Es gehe um eine „ganz wichtige Autobahn, die hier gebraucht wird“, sagte Wissing am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Brunsbüttel. Er verwies auf den Beschluss des Bundestags, wichtige Infrastrukturprojekte in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen.