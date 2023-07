Sommerwetter an der Nordseeküste Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa up-down up-down Umweltverschmutzung Wissenschaftler erforschen Munition in Ost- und Nordsee Von dpa | 21.07.2023, 13:22 Uhr

Bei einer ersten von drei Demonstrationsfahrten haben Wissenschaftler in der Lübecker Bucht große Mengen Weltkriegsmunition auf dem Grund der Ostsee gefunden. Geschätzt lägen allein in der Lübecker Bucht auf nur einem Prozent des Meeresgrundes rund 20.000 Tonnen Munitionsaltlasten, sagte Jens Greinert vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel am Freitag.