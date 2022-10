Philipp Murmann Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild up-down up-down Verbände Wirtschaft sieht bei Landesregierung Verbesserungspotenzial Von dpa | 10.10.2022, 15:36 Uhr

Die norddeutsche Wirtschaft sieht bei der neuen schwarz-grünen Landesregierung noch Entwicklungspotenzial. „Der Start der damaligen Jamaika-Koalition war wesentlich schwungvoller“, sagte der Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein, Philipp Murmann, am Montag zu den ersten 100 Tagen der Koalition vom CDU und Grünen. Von 2017 bis zum Sommer war die FDP als dritter Koalitionspartner mit an Bord.