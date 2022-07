ARCHIV - Der Industriehafen Stade ist bei Tageslicht zu sehen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Energiewende Wirtschaft im Norden fordert mehr Tempo beim Hafenausbau Von dpa | 19.07.2022, 15:19 Uhr

Die Wirtschaft in den fünf norddeutschen Küstenländern fordert von Bund und Ländern mehr Tempo bei der Umrüstung der deutschen Häfen für die Energiewende. Wegen der aktuellen energiepolitischen Lage müsse in den Häfen sofort mit dem Ausbau der Import- und Lagerinfrastruktur für Flüssigerdgas (LNG), Erdöl und Kohle begonnen werden, heißt es in einer Mitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord. „Wir können nicht auf die nationale Hafenstrategie warten“, sagte IHK-Nord-Geschäftsführer Alexander Anders. „Der Bund und die Länder müssen alles notwendige tun, um eine schnelle Unabhängigkeit von Energieimporten aus Russland herzustellen - dafür brauchen wir die norddeutschen Seehäfen.“