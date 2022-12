Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg. Foto: Gianni Gattus up-down up-down Liveblog zum Winter-Wetter Glatteis in SH – Hamburg richtet Sichtungsstelle für chirurgische Notfälle ein Von shz.de, Florian Sprenger | 19.12.2022, 09:20 Uhr | Update vor 31 Min.

Nach dem Schneetreiben in SH folgt der Regen. Am Montagmorgen verwandelt er die Straßen in weiten Teilen von SH in eine Rutschpiste.