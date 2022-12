Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Regen kann es sehr glatt auf den Straßen werden. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Liveblog zum Winter-Wetter in SH Nach Dauerfrost: Glättegefahr ab Sonntag bis Montagvormittag Von shz.de, Florian Sprenger | 18.12.2022, 10:20 Uhr | Update vor 46 Min.

Schnee und Eis sorgten in der Nacht und am Morgen für Unfälle und Zugausfälle in Schleswig-Holstein. Besonders betroffen waren der Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie die Landeshauptstadt Kiel sowie Nordfriesland.