Windpark in der Nordsee Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild up-down up-down Umweltpolitik Windpark vor Sylt liefert weiter Strom: Ablehnung Eilantrag Von dpa | 19.01.2023, 17:30 Uhr

Der Windpark Butendiek vor Sylt darf vorläufig weiter Strom liefern. Der Naturschutzbund (Nabu) scheiterte vor dem Verwaltungsgericht Köln mit einem Eilantrag, den Betrieb des Offshore-Windparks zu stoppen, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Gegen die Entscheidung ist Beschwerde am Oberverwaltungsgericht in Münster möglich.