Erntet Kritik aus seinem Heimatland Schleswig-Holstein: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler up-down up-down Windkraft-Freibrief für Gemeinden Nach dem Stopp des Heizungsgesetzes kommt Robert Habecks nächster Schnellschuss Von Henning Baethge | 06.07.2023, 21:00 Uhr

Die Ampel will die nächste Reform im Eiltempo durchsetzen: Schon Freitag sollen Bundestag und Bundesrat den erst am Mittwoch eingebrachten Freibrief für Gemeinden beim Windkraftausbau absegnen. In Schleswig-Holstein ist der Ärger groß.