Nach deutschlandweitem Stillstand Zubau von Offshore-Windkraft kommt in SH wieder in Gang Von dpa | 16.01.2023, 11:56 Uhr

Nach einem Stillstand beim Bau von Offshore-Windanlagen in Deutschland kommt die Branchen nun wieder in Schwung: Vor Schleswig-Holsteins Westküste ist der neue Windpark Kaskasi in Betrieb gegangen.