Ostholstein Windhose richtet Schäden in Ortschaft bei Lübeck an Von dpa | 14.10.2023, 11:30 Uhr | Update vor 5 Min.

Eine Windhose hat in der Nacht zum Samstag schwere Schäden in der Ortschaft Cashagen (Ostholstein) bei Lübeck angerichtet. Es seien mehrere Dächer abgedeckt und Bäume umgerissen worden, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe. Ein Baum sei auf das Feuerwehrgerätehaus der 300-Einwohner-Gemeinde gestürzt.