Wetter Wind- und Sturmböen in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 29.12.2022, 08:27 Uhr

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es am Donnerstagmorgen sehr windig. Es wehen vereinzelt Windböen und stürmische Böen, an der Nordsee Sturmböen. Am Morgen ist es zunächst stark bewölkt und es regnet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gegen Mittag lockert es sich auf und der Regen und Wind lassen nach. Die Temperaturen liegen dabei um die zehn Grad.