Mehrwertsteuer in der Gastronomie Von Sylt bis Pinneberg: So teuer wird Ihre Currywurst bei Wiedererhöhung Von Raissa Waskow | 20.10.2023, 15:44 Uhr Sollte die Mehrwertsteuer wieder von 7 auf 19 Prozent erhöht werden, hat das Folgen für die Gastronomie in Schleswig-Holstein – und für alle Fans von Currywurst. Foto: Joshua Leive up-down up-down

Sollte die Mehrwertsteuer in der Gastronomie ab 2024 wieder von 7 auf 19 Prozent erhöht werden, hätte das vielerorts in Schleswig-Holstein direkte Auswirkungen auf die Preise an Ihrer Lieblings-Imbissbude. Hier erfahren Sie, wo Sie sich auf deutliche Preissteigerungen einstellen müssen.