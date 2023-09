Landesforsten an Studie beteiligt Wie viel Treibhausgas binden die Waldmoore in SH? Von Kay Müller | 29.09.2023, 09:31 Uhr Messen den Wald und das Moor: Udo Harriehausen (l. mit Hund „Rollo“) und Paul Matras. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Der nördlichste Forschungspunkt liegt in Schleswig-Holstein. In einem einzigartigen Projekt wollen Wissenschaftler herausfinden, was Waldmoore für Klimaschutz und Biodiversität bringen können.