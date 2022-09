Die Preise für Mehl und Butter steigen, die Energiekosten sind für viele Bäckereien kaum noch zu tragen. Viele Betriebe bangen um ihre Existenz oder mussten bereits schließen.

Mit der Protestaktion „Uns geht das Licht aus – Heute das Licht und morgen der Ofen?“ hat die Norddeutsche Bäckerinnung Betriebe in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen dazu aufgerufen, in ihren Verkaufsstellen das Licht ausgeschaltet zu lassen – als Protest, denn die Bäckereien fühlen sich in puncto explodierender Energiepreise von der Politik im Stich gelassen.

Diese Preise müssen viele Bäcker an ihre Kunden weitergeben. Doch auch für sie wird es immer schwieriger, mit dem Geld auszukommen. Viele verzichten daher auf das Bäckerbrot oder backen selbst.

Deshalb wollen wir heute von Ihnen wissen: Wie viel Geld sind Sie bereit, für ein normales Weizenbrötchen zu bezahlen? Stimmen Sie auch ohne Abo ab!

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.