Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht bei der Energiewende voran. Foto: Frank Molter up-down up-down Abgeschaltete Windräder in SH „Nutzen statt abschalten“: Wie Robert Habeck erzeugten Öko-Strom auch nutzen will Von dpa | 29.04.2023, 14:35 Uhr

Immer wieder stehen Windräder in Schleswig-Holstein still, weil der erzeugte Strom nicht im Netzt transportiert werden kann. Das ist ärgerlich, findet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und will das nun ändern.