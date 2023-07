Wasserstoff aus Windenergie – das erhofft sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Foto: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Neue Strategie der Ampel Wie Robert Habeck den Norden zur Wasserstoff-Hochburg machen will Von Henning Baethge | 26.07.2023, 12:17 Uhr

Grüner Wasserstoff soll in Deutschland vor allem in Küstennähe erzeugt werden. Doch der Bund setzt auch auf blauen Wasserstoff, der mithilfe umstrittener CO2-Speicher entsteht. Was sagt der Kieler Minister Goldschmidt?