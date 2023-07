Mischa Maisky und Paavo Järvi begeistern das Publikum auf der Bühne des Lübecker Musik- und Kongresshalle. Foto: Felix König up-down up-down SHMF Maisky & Järvi Wie Mischa Maisky Geburtstag und Bühnenjubiläum feiert Von Karin Lubowski | 04.07.2023, 16:18 Uhr

Er ist Starcellist und Publikumsliebling: Mischa Maisky spielt vier Konzerte in Folge beim Schleswig-Holsteinischen Musikfestival. Zum Auftakt zog er gemeinsam mit Paavi Järvi das Publikum in Lübeck in den Bann.