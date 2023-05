Kultur unabhängig vom Geldbeutel Kultur für alle! Wie KulturTafel und Kulturistenhoch2 Teilhabe ermöglichen Von Karin Lubowski | 06.05.2023, 08:57 Uhr

Was zählt zu einem würdevollen Leben? Ausreichend Nahrung, medizinische Versorgung, Wohnraum – klar! Auch kulturelle Teilhabe gehört dazu und ist mittlerweile in aller Munde. In Lübeck, Neumünster, Kiel und Hamburg vermitteln Initiativen Kulturerlebnisse.