Wie individuelles Lernen zu mehr Chancengleichheit führt Von Hannah Bockholt | 27.04.2023, 08:45 Uhr

Ein Schüler hat Probleme in Mathe und der nächste in Deutsch. Ist individuelles Lernen eine Möglichkeit, für mehr Chancengleichheit in der Bildung zu sorgen? Darüber spricht Nachwuchs-Reporterin Hannah Bockholt in ihrem Audiobeitrag mit den beiden Experten Christiane Hüttmann vom IQSH und Wolfgang Muth von der Phänomenta Flensburg.