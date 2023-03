Die Mieten für ein WG-Zimmer für Studierende in SH und HH werden immer teurer. Foto: Daniel Naupold up-down up-down Studieren im Norden WG-Zimmer für Studierende in SH und HH teurer Von dpa | 29.03.2023, 07:48 Uhr

Wer in Kiel, Flensburg oder Hamburg ein WG-Zimmer mieten möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Das ergab eine Studie des Moses Mendelssohn Instituts und dem Immobilienportal WG-gesucht.de. Nur in Lübeck blieben die Preise demnach konstant.