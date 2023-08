Sommersturm im August Wetter-Vorhersage: Droht Schleswig-Holstein das nächste Orkantief? Von Inga Kausch | 03.08.2023, 17:06 Uhr Erst Anfang Juli fegte Sturmtief „Poly“ über Schleswig-Holstein hinweg. Droht jetzt der nächste Sommersturm in SH? Archivfoto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down

Es braut sich wieder was zusammen am Himmel von Schleswig-Holstein. Am Montag erwarten Meteorologen stürmische Böen mit Orkanpotential, Gewitter und Regenmassen. Heiko Wiese von der Wetterwelt in Kiel hat die aktuellen Vorhersagen.