Tourismus Wetterfeste Camper in Schleswig-Holstein: Kaum Abreisen Von dpa | 09.08.2023, 06:31 Uhr

Das Wetter in Schleswig-Holstein erinnert derzeit mehr an Herbst als an Hochsommer. Doch die Campingtouristen in Schleswig-Holstein stört das wenig. „Es gibt kaum vorzeitige Abreisen“, sagt der Vorsitzende des Verbandes der Campingwirtschaft.