Wetter Wetterdienst warnt vor Orkanböen an der Küste Von dpa | 04.07.2023, 14:33 Uhr

Sturmtief „Poly“ bringt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes an diesem Mittwoch mächtigen Wind nach Schleswig-Holstein. Sowohl an der Nordsee- als auch der Ostseeküste seien ab dem späten Vormittag Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern möglich, sagte ein Meteorologin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es werde bis in die Abendstunden dauern, bis das von den Niederlanden kommende Sturmtief durchgezogen sei.