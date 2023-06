Gewitter Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Wetterdienst erwartet Gewitter im Norden am Montag Von dpa | 25.06.2023, 12:39 Uhr

Nach dem Sommerwetter am Wochenende rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag in Hamburg und Schleswig-Holstein ab dem späten Vormittag mit Gewittern. „Dann erreicht uns die Kaltfront eines Islandtiefs“, sagte ein Meteorologe vom DWD am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seien Gewitter, zum Teil aber auch Starkregen zu erwarten. Gegen 15.00 Uhr werde die Kaltfront durchgezogen sein.