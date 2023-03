Krokus Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wetter wird deutlich wärmer: „Erst mal letzte Frostnacht“ Von dpa | 16.03.2023, 09:48 Uhr

Nach der frostig kalten Nacht zum Donnerstag kann sich der Norden für die kommenden Tage auf deutlich wärmeres Wetter freuen. „Die Wetterlage stellt sich jetzt um. Wir erwarten jetzt einen deutlichen Temperaturanstieg für die nächsten Tage“, sagte Meteorologe Karsten Kürbis vom Deutschen Wetterdienst im Seewetteramt Hamburg am Donnerstag. Grund dafür ist ein kräftiges Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik, das warme Luft aus Südeuropa auch in den Norden bringt. „Das wird jetzt erst mal die letzte Frostnacht gewesen sein“, so der Wetterexperte weiter.