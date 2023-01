Wellen brechen an Betonblocksteine (Tetrapoden) auf Sylt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Orkanartige Böen an den Küsten Sturmböen und Regenfront ziehen über Schleswig-Holstein Von dpa | 13.01.2023, 12:46 Uhr

Wer am Wochenende in Schleswig-Holstein unterwegs ist, sollte sich wappnen. Denn es wird nicht nur nass, sondern auch vor allem an den Küsten auch stürmisch.