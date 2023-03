Das Regenwetter wird noch etwas bleiben. Foto: Thomas Warnack up-down up-down Frühlingswetter in SH Wetteraussichten fürs Wochenende: grau, nass, weiß gepudert Von Mahé Crüsemann | 23.03.2023, 12:32 Uhr

Regenschauer, Windböen und milde Temperaturen: Der Frühling in SH zeigt sich am kommenden Wochenende von seiner ungemütlichen Seite. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird und wann noch einmal mit Schnee zu rechnen ist, lesen Sie hier.