In Dagebüll ist das Wasser über die Ufer getreten und hat Straßen unter Wasser gesetzt. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Hochwasser und Sturmböen Pegelstände sollen steigen: Schon jetzt erste Überflutungen in SH und Hamburg Von Juliane Urban | 01.02.2023, 10:00 Uhr | Update vor 10 Min.

In Schleswig-Holstein und Hamburg kam es am Mittwoch an zahlreichen Stellen zu Überflutungen. In der Nacht sollen die Pegelstände etwas stärker steigen und die Sturmflutgrenze von 1,5 Meter teilweise erreichen.