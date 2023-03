Die letzte Märzwoche gibt schon einen Vorgeschmack auf die berüchtigten Launen des Aprilwetters. Symbolfoto: dpa/Hendrik Schmidt up-down up-down Wettervorhersage Noch kein Frühling in Sicht: Das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg wird wechselhaft Von Pia Hinrichs | 27.03.2023, 14:45 Uhr

Noch ist es nicht an der Zeit, die Winterjacke beiseitezulegen. Obwohl in den kommenden Tagen mit einigen Sonnenstunden gerechnet wird, hält teils noch winterliches Wetter Einzug. Wo in Schleswig-Holstein mit Schneeschauern und Minusgraden zu rechnen ist.