Über Holland und Belgien wüten am Donnerstagvormittag bereits heftige Unwetter. Ist Schleswig-Holstein als Nächstes dran? Der Diplom-Meteorologe Sebastian Wache von der Wetterwelt in Kiel winkt ab: „Ich vermute, dass sich das Unwetter abschwächen wird.“

Das wenig sommerliche Wetter werde weiter nach SH ziehen – aber „was davon übrig bleibt, muss man abwarten“, sagt der Wetter-Experte. Denn er erwartet, dass sich die derzeit noch vorherrschende Warmfront mit der aufziehenden Kaltfront verbinden wird. „Starkes Unwetter wie in Belgien und Holland werden wir nicht bekommen“, so Sebastian Wache weiter. Aber feststeht: Denn das Hoch „Nives“ wandert ab und das Tief „Denis“ kommt.

Sebastian Wache von der Wetterwelt in Kiel rechnet nicht damit, dass die Unwetter aus Holland und Belgien Schleswig-Holstein mit voller Stärke treffen werden. Foto: Wetterwelt

Allerdings seien auch in SH Starkregen und vollgelaufene Keller am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag möglich. „Ein kleines Restrisiko bleibt“, sagt Sebastian Wache. Wo es allerdings regnen und gewittern wird, lasse sich mit Blick auf die aktuellen, unterschiedlichen Modelle – den sogenannten Nowcast – nicht so weit im Voraus sagen.

Tief „Denis“ über Skandinavien – Regen in SH

Das Tief „Denis“ wird sich laut dem Meteorologen über Skandinavien einnisten. Die Folge: Bis einschließlich Montag sind auch in SH immer wieder Regenschauer möglich. Stürme erwartet Sebastian Wache aber nicht.

Und es wird voraussichtlich nicht lange bei dem verregneten Wetter bleiben: Auf der Europakarte seien laut Sebastian Wache mehrere Hochdruckgebiete zu sehen. „Ab Dienstag könnte sich ein Skandinavienhoch aufbauen“, gibt der Diplom-Meteorologe einen Ausblick.

Sommer in SH: „Sonnenstunden im Normalbereich“

Insgesamt sei der Sommer in Schleswig-Holstein im Jahr 2023 „relativ normal“, so Sebastian Wache. Der Juli sei in Teilen deutlich zu nass gewesen – Bordelum in Nordfriesland hat mehr als dreimal so viel Niederschlag bekommen wie in einem durchschnittlichen Jahr. Das betreffe aber nicht ganz Schleswig-Holstein, so der Meteorologe.

Betrachtet Sebastian Wache das ganze Land, sieht er „Sonnenstunden im Normalbereich“. Zehn bis zwölf Wochen nur Sonnenschein, wie es in den vergangenen Jahren oft der Fall war, seien nicht die Norm für SH: „Wir leben in einer Region, in der sich immer auch mal Hoch- und Tiefdruckgebiete treffen.“