Vereiste Autoscheiben und das lästige Kratzen am Morgen: Das hat in Schleswig-Holstein jetzt erstmal ein Ende. Die Temperaturen werden milder. Kalter Start in den Februar Regenschauer statt Frost: So wird das Wetter in SH im Februar Von Raissa Waskow | 09.02.2023, 11:18 Uhr

Vereiste Autofenster, kalte Hände: Der Start in den Februar war an vielen Orten in Schleswig-Holstein alles andere als warm und gemütlich. Mit welchem Wetter die Menschen im Norden für den Rest des Monats rechnen können, lesen Sie hier.