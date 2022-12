Schneebedeckte Wälder und Felder am Ketelvierth bei Großenaspe. Foto: Danfoto up-down up-down Wetter am Wochenende Leichter Schnee in Hamburg und dem südlichen SH – Wochenende wird nasskalt Von dpa | 02.12.2022, 10:42 Uhr

So mancher Hamburger oder Schleswig-Holsteiner sah am Freitagmorgen eine leichte Schneedecke vor seinem Fenster. Bei maximal zwei Zentimeter Neuschnee dürfen die Schlitten aber zunächst im Keller bleiben. Und das wird auch am Wochenende kaum anders.