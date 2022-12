Eine junge Frau fährt auf einem Teich Schlittschuh. /Symbolfoto Foto: www.imago-images.de up-down up-down Umfrage des Tages Falls die Eisflächen mal wieder hielten: Haben Sie überhaupt noch Schlittschuhe? Von Götz Bonsen | 12.12.2022, 06:50 Uhr

Der Dezemberfrost bleibt uns laut Vorhersagen noch einige Zeit erhalten. Ob die Feuerwehr im Laufe dieses Winters die Seen und Teiche freigibt, kann natürlich noch niemand sagen. Noch sind die Eisflächen nicht annähernd tragfähig. Aber hätten Sie, wenn es so käme, überhaupt noch Material für das klassische Eisvergnügen? Das möchten wir heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen.