Kieler Woche 2023 Weniger Straftaten an ersten Tagen der Kieler Woche Von dpa | 21.06.2023, 14:25 Uhr

Zur Halbzeit der Kieler Woche hat die Polizei bislang weniger Straftaten registriert als an den ersten Tagen des Sommerfestes 2022. „Aus Sicht der Polizei verläuft die diesjährige Kieler Woche bei zum Teil sehr großen Besucherzahlen weiterhin überwiegend friedlich“, berichteten die Beamten am Mittwoch. Am Samstagabend hatte die Polizei bislang die meisten Einsätze.