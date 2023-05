Schweinehaltung Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Fleischproduktion Weniger Schlachtungen in Schleswig-Holstein Von dpa | 08.05.2023, 11:33 Uhr

Die Fleischproduktion in Schleswig-Holsteins Schlachtbetrieben ist im vergangenen Jahr gesunken. Der Rückgang sei auf weniger Schweine- und Rinderschlachtungen zurückzuführen, berichtete das Statistikamt Nord am Montag. Im Vergleich zu 2021 sank die Zahl gewerblich geschlachteter Rinder um 7,3 Prozent oder 19.443 auf 246.208 Tiere. Die Schlachtmenge ging um 7414 auf 80.275 Tonnen zurück. Während weniger Kühe und Bullen geschlachtet worden, stieg die Zahl der geschlachteten Kälber jedoch an.