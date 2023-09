Handel Weniger Resonanz auf verkaufsoffene Sonntage in Lübeck Von dpa | 02.09.2023, 09:27 Uhr Verkaufsoffene Sonntage in Lübeck Foto: Ulrich Perrey/dpa up-down up-down

Am Sonntag entspannt mit der Familie bummeln und einkaufen war jahrelang beliebt. In Lübeck machen aber immer weniger Läden mit. Jetzt will das Lübeck Management das Konzept überdenken.