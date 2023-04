Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Weniger neue Verfahren an Schleswig-Holsteins Gerichten Von dpa | 14.04.2023, 12:42 Uhr

An Schleswig-Holsteins Verwaltungsgerichten in Schleswig sind 2022 weniger neue Verfahren eingegangen. Die Situation scheine sich nach den Spitzen infolge der hohen Flüchtlingszahlen ab 2015, der Corona-Pandemie und vielen Windkraft-Verfahren „speziell am Oberverwaltungsgericht wieder zu normalisieren“, berichtete eine Gerichtssprecherin am Freitag. Am Verwaltungsgericht sank die Zahl der neuen Verfahren gegenüber dem Vorjahr leicht auf 5151 (2021: 5309). Am Oberverwaltungsgericht ging sie deutlicher von 1289 auf 782 zurück.