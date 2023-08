CO2-Ausstoß: Einsparziele werden konkreter Landesregierung präsentiert Fahrplan für weniger Treibhausgase in SH Von Frank Jung | 14.08.2023, 13:32 Uhr Viele Änderungen für viele Lebensbereiche: Ein neues Konzept beschreibt Ideen der Landesregierung, wie die Einsparmengen für einzelne Sektore umsetzbar sind. Foto: Jan Schönstedt up-down up-down

Jährlich 35 000 fossil betriebene Heizungen in Gebäuden durch CO2-neutrale Alternativen ersetzen. Ein Bestand von mindestens 530 000 E-Autos anstelle von Benzinern oder Dieselfahrzeugen. 200 Hektar neuer Wald pro Jahr, um Kohlendioxid zu binden: Drei Beispiele, was nach Einschätzung der Landesregierung passieren muss, damit Schleswig-Holstein seine bis 2030 gesetzten Klimaziele erreicht. So genannte Maßnahmenfahrplänen skizzieren jetzt konkreter, was einzelne Lebensbereiche dafür leisten sollen.