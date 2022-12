Weihnachtsmarkt in Kiel Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Wenige Polizei-Einsätze auf Kieler Weihnachtsmärkten Von dpa | 27.12.2022, 12:50 Uhr

Die Stimmung auf dem Kieler Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr nur zu wenigen Polizei-Einsätzen geführt. Von Beginn des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt am 21. November bis zu dessen Schließung am 23. Dezember gab es fünf Platzverweise gegen aggressive Besucher, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Viermal waren Beamte wegen Körperverletzungen im Einsatz, ein Besucher war wegen übermäßigen Alkoholkonsums hilflos.