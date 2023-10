Krankenkassendaten zeigen Wenige chronische Schmerzpatienten in SH: Frauen häufiger betroffen Von Inga Gercke | 10.10.2023, 15:45 Uhr Frauen sind häufiger von chronischen Schmerzen betroffen. Das liegt auch an ihrer Kommunikation. Foto: Bernd Diekjobst/-/dpa-tmn up-down up-down

In Schleswig-Holstein gibt es vergleichsweise wenig Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden. Eine Berufsbranche ist besonders betroffen. Wo es in SH die meisten beziehungsweise wenigstens Patienten gibt, zeigt eine Grafik.