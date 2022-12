Die Biodiversität steht auch in Schleswig-Holstein massiv unter Druck. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Artenschutzabkommen in Montreal Das bedeutet die Weltnaturkonferenz für SH Von Frank Jung | 19.12.2022, 23:08 Uhr

Das Abschluss-Protokoll der Weltnaturkonferenz in Kanada lässt auch den Ehrgeiz für mehr Artenschutz in Schleswig-Holstein steigen - sowohl in der Politik als auch bei Umweltverbänden. Die Natur vor der Haustür kann es dringend gebrauchen - mehr als jede zweite Tier- und Pflanzenart in SH steht auf der Roten Liste.