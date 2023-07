Wolfswelpen im Segeberger Forst Foto: -/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume/dpa up-down up-down Wölfe Welpen tappen in Fotofalle: Erstes Rudel seit 200 Jahren Von dpa | 12.07.2023, 10:17 Uhr

Zwei Wolfswelpen sind im Segeberger Forst erstmals in eine Fotofalle getappt. Bereits Mitte Mai wurde das erste Wolfsrudel in Schleswig-Holstein seit fast 200 Jahren anhand von Fotofallen-Bildern der Wölfin „GW2656f“ mit deutlich sichtbarem Gesäuge nachgewiesen. Nun sei es Mitarbeitern des Landesamtes für Umwelt (LfU) gelungen, die Welpen selbst mit Hilfe einer Fotofalle zu dokumentieren, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte.