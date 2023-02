Die Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein lässt auch nach oben Wege offen. Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Grundschüler vor der Schulwahl Tipps einer Lehrerin aus SH: Was in nach Klasse 4 für die Gemeinschaftsschule spricht Von Sabine Jesumann | 21.02.2023, 07:42 Uhr

Nach der vierten Klasse weiter auf dem Gymnasium oder der Gemeinschaftsschule? Bis zum 1. März müssen sich die Eltern von 24.100 Grundschülern in Schleswig-Holstein entscheiden. Sabine Jesumann aus dem Vorstand des Grundschulverbands SH und Lehrerin an einer Grundschule bei Elmshorn erklärt, warum sie in Zweifelsfällen zur Gemeinschaftsschule rät.